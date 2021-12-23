17-летний вратарь «Локомотива» Худяков признан лучшим игроком команды второй месяц подряд

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков признан лучшим игроком декабря в составе команды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

17-летний голкипер получил 43 процента голосов болельщиков. Второе место в голосовании занял полузащитник Константин Марадишвили (24,3 процента), на третьей строчке — Дмитрий Баринов (15,1).

В декабре Худяков провел три матча: против «Урала» (0:1) и «Уфы» (2:0) в Тинькофф РПЛ, а также против «Марселя» (0:1) в Лиге Европы. Отметим, что Худяков также становился лучшим игроком «Локомотива» в ноябре.