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17-летний вратарь «Локомотива» Худяков признан лучшим игроком команды второй месяц подряд

11:47
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков признан лучшим игроком декабря в составе команды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

17-летний голкипер получил 43 процента голосов болельщиков. Второе место в голосовании занял полузащитник Константин Марадишвили (24,3 процента), на третьей строчке — Дмитрий Баринов (15,1).

В декабре Худяков провел три матча: против «Урала» (0:1) и «Уфы» (2:0) в Тинькофф РПЛ, а также против «Марселя» (0:1) в Лиге Европы. Отметим, что Худяков также становился лучшим игроком «Локомотива» в ноябре.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25402

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Иван Торопцев все материалы автора

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