Дзюба: «Я уже как бронепоезд, мне все равно. Но внутри, какой бы ты ни был сильный... Я человек»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» заявил, что переживает из-за критики. По его словам, он не принимает лицемерие.

— Я уже как бронепоезд, мне все равно, — отметил Дзюба. -Но внутри, какой бы ты ни был сильный... Мы все равно люди. Я человек.

Конечно же, я вижу, сколько добра, помимо зла и негатива. Очень много людей, которые прям за тебя. Были уже ситуации, когда я попадал в какие-то передряги, где все тебя костерят...

Я уже проходил это. И ты понимаешь, что есть люди, ради которых ты действительно... И это кайф. Есть и противники, но это часть игры, я ее принимаю. Но не принимаю, когда люди говорят одно, а в лицо пытаются заигрывать с тобой.

— А я тебе предлагаю концентрироваться на добре. И я уверена, что ты умеешь выбирать в жизни главное.

— А я хочу просто играть в футбол. Без подковерных игр. Хочу, чтобы было так: «Хочешь за сборную играть?». «Хочу». «Готов приехать?». «Готов». Без всяких «потом», «разлагал коллектив». Не говорите тогда, что я душа команды, — сказал Дзюба.