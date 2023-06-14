16 июня РПЛ на итоговом общем собрании определится с выбором игровых мячей

16 июня РПЛ проведет общее собрание, на котором будут подведены итоги сезона, сообщает «РБ Спорт».

Также отмечается, что на общем собрании клубы утвердят изменения в составе членов лиги и обсудят вопросы, которые касаются следующего сезона — в частности, утверждение регламента и игровых мячей (мячи Demix от «Спортмастера» и Nike по параллельному импорту). Кроме того, будет утвержден партнер в области продвинутой статистики и фитнес-данных.

Ранее стало известно, что следующий сезон РПЛ начнется 23 июля.

Чемпионат России сезона-2022/23 завершился 3 июня матчами 30-го тура. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».