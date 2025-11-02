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РПЛ, результаты 14-го тура: «Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» обыграл «Локомотив» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Манфред Угальде и Диего Коста.
Фото ФК «Краснодар»
Матчи 14-го тура чемпионата России-2025/26

В пятницу, 31 октября, ЦСКА победил «Пари НН» (2:0).

В субботу, 1 ноября, «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» (0:0), «Динамо» (Махачкала) победило «Крылья Советов» (2:0), «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:0), «Ростов» уступил «Акрону» (0:1).

В воскресенье, 2 ноября, «Оренбург» победил «Сочи» (3:1), «Балтика» обыграла «Ахмат» (2:0), «Краснодар» победил «Спартак» (2:1).

31 октября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
31 октября 2025, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород

1 ноября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября 2025, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября 2025, 17:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Крылья Советов
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября 2025, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября 2025, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Акрон

2 ноября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:1
Сочи
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября 2025, 17:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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