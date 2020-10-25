«14 дней смотрел из окна на улицы Балашихи». Джикия рассказал, как перенес болезнь

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Краснодаром» (3:1) рассказал о своем самочувствии, перенесенной болезни и первом матче после перерыва.

— Как игралось после перенесенной болезни?

— Тяжко. Минуте на 20-й я уже это понял.

— Перед уходом на перерыв к вам подошли врачи...

— Хорошо, что подошли. Понятное дело, сколько я не тренировался — 16 дней примерно. Одна тренировка на поле только была. А я 14 дней смотрел из окна на улицы Балашихи. Надо было сыграть. Самое главное, что без серьезных травм обошлось. Ну и победа!

— Когда планировали состав на матч, сказали, что сыграете столько, сколько сможете?

— Я выходил и играл. А потом просто уже последний процент сил ушел. Не мог уже — ноги не слушались.

— Вы долго сидели в раздевалке. Смотрели бой Хабиба?

— Мы там орали — сейчас увидите все на видео. (Артем Калинин)