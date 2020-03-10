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10 лет назад ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщиками

11:52
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10 марта 2010 года на встрече команды с болельщиками президент ЦСКА Евгений Гинер объявил о том, что 12-й номер будет закреплен за болельщиками.

— «Лучший трансфер за всю историю»: 10 марта 2010 года ЦСКА закрепил за болельщиками 12-й номер, — говорится в сообщении в Twitter.

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