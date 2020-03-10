10 лет назад ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщиками
11:52
10 марта 2010 года на встрече команды с болельщиками президент ЦСКА Евгений Гинер объявил о том, что 12-й номер будет закреплен за болельщиками.
— «Лучший трансфер за всю историю»: 10 марта 2010 года ЦСКА закрепил за болельщиками 12-й номер, — говорится в сообщении в Twitter.
«Лучший трансфер за всю историю»: 10 марта 2010 года #ЦСКА закрепил за болельщиками 12-й номер ??? #историяЦСКА pic.twitter.com/sKORemzCEf— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 10, 2020