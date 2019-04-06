0:2! "Спартак" проиграл ЦСКА

"Спартак" на своем поле в матче 22-го тура чемпионата России уступил ЦСКА (0:2). Дубль в начале второго тайма оформил Арнор Сигурдссон.

Красно-белые (36 очков) занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, красно-синие (40) поднялись на третью строчку, обойдя "Локомотив" (38). Отставание ЦСКА от идущего вторым "Краснодара" – 1 балл, от лидера "Зенита" – 4 балла.

В воскресенье "Локомотив" принимает "Зенит" в Москве.

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22-й тур

"Спартак" (Москва) – ЦСКА – 0:2 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 46 (0:1). Сигурдссон, 55 (0:2).

"Спартак" (Москва): Селихов (Максименко, 68), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Зобнин, Глушаков (Гулиев, 62), Ханни, Луиз Адриану, Зе Луиш.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Сигурдссон (Ефремов, 90+3), Обляков, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Чалов (Бийол, 90+5).

Предупреждения: Бекао, 49. Ахметов, 52. Гулиев, 64. Джикия, 73.

Судьи: Мешков (Дмитров). Мосякин, Сафьян (оба – Москва).

6 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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