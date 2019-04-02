Месси, Роналду и Неймар – в топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Французский журнал France Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2018/19.

В рейтинге учитывались зарплата (до вычета налогов), бонусы и другие коммерческие доходы игроков, сообщает Sport Witness.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира . Суммарный доход аргентинца за сезон составил 130 миллионов евро.

На второй строчке форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заработал 113 миллионов. Тройку замкнул вингер "ПСЖ" Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.

Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов в сезоне 2018/19:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 130 миллионов евро;

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 113;

3. Неймар ("ПСЖ") – 91,5;

4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 44;

​5. Гарет Бэйл ("Реал") – 40,2;

6. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 33;

7. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 30,7;

8. Филиппе Коутинью ("Барселона") – 30;

9. Эсекьель Лавесси ("Хэбэй Чайна Форчун) – 28,3;

10. Луис Суарес ("Барселона") – 28;

11. Жерар Пике ("Барселона") – 27;

12. Тони Кроос ("Реал") – 26,3;

13. Месут Езил ("Арсенал") – 25,8;

14. Кильян Мбаппе ("ПСЖ") – 25;

15-16. Оскар ("Шанхай Теллэйс") – 24,3;

15-16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 24,3;

17. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") – 23,5;

18. Халк ("Шанхай Теллэйс") – 23,4;

19. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 23,3;

20. Серхио Рамос ("Реал") – 23.