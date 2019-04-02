Месси, Роналду и Неймар – в топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Французский журнал France Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2018/19.
В рейтинге учитывались зарплата (до вычета налогов), бонусы и другие коммерческие доходы игроков, сообщает Sport Witness.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира . Суммарный доход аргентинца за сезон составил 130 миллионов евро.
На второй строчке форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заработал 113 миллионов. Тройку замкнул вингер "ПСЖ" Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.
Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов в сезоне 2018/19:
1. Лионель Месси ("Барселона") – 130 миллионов евро;
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 113;
3. Неймар ("ПСЖ") – 91,5;
4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 44;
5. Гарет Бэйл ("Реал") – 40,2;
6. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 33;
7. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 30,7;
8. Филиппе Коутинью ("Барселона") – 30;
9. Эсекьель Лавесси ("Хэбэй Чайна Форчун) – 28,3;
10. Луис Суарес ("Барселона") – 28;
11. Жерар Пике ("Барселона") – 27;
12. Тони Кроос ("Реал") – 26,3;
13. Месут Езил ("Арсенал") – 25,8;
14. Кильян Мбаппе ("ПСЖ") – 25;
15-16. Оскар ("Шанхай Теллэйс") – 24,3;
15-16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 24,3;
17. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") – 23,5;
18. Халк ("Шанхай Теллэйс") – 23,4;
19. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 23,3;
20. Серхио Рамос ("Реал") – 23.
- Барселона (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Месут Езил
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Серхио Агуэро
- Жерар Пике
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Гарет Бэйл
- Филиппе Коутинью
- Эсекьель Лавесси
- Алексис Санчес
- Халк
- Кевин де Брейне
- Поль Погба
- Оскар дос Сантос Эмбоаба
- Антуан Гризманн
- Кильян Мбаппе