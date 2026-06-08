Неста назначен главным тренером «Авеллино» из Серии Б

«Авеллино» объявил о назначении Алессандро Несты на пост главного тренера. 50-летний специалист подписал контракт с клубом Серии Б до лета 2028 года.

Ранее Неста возглавлял «Перуджу», «Фрозиноне», «Реджану», а также «Майами» (США).

В сезоне-2024/25 Неста работал главным тренером «Монцы», которая покинула Серию А.