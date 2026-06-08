Гласнер готов возглавить «Милан»

Австрийский тренер Оливер Гласнер готов возглавить «Милан», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 51-летний специалист знает об интересе «Фейеноорда», который 7 июня уволил Робина ван Перси. Однако тренер хочет дождаться решения руководства «Милана», с которым он встречался на прошлой неделе.

2 июня «Кристал Пэлас» объявил об уходе Гласнера с поста главного тренера. Он возглавлял команду с 2024 года. За это время «Кристал Пэлас» по разу выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу конференций.