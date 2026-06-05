Гласнер стал главным кандидатом на пост главного тренера «Милана», в клубе отказались от Слота

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер может возглавить «Милан», сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, 51-летний австриец стал главным кандидатом на пост. Владелец «Милана» Джерри Кардинале настоял на его кандидатуре вместо варианта с назначением экс-тренера «Ливерпуля» Арне Слота, который продвигал советник Златан Ибрагимович.

«Кристал Пэлас» 2 июня объявил об уходе Гласнера со своего поста. Он был главным тренером лондонского клуба с 2024 года. За это время «Кристал Пэлас» по разу выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу конференций.

25 мая «Милан» объявил об увольнении главного тренера команды Массимилиано Аллегри, генерального директора Джорджо Фурлани, спортивного директора Игли Таре и технического директора Джеффри Монкады.

«Милан» с 70 очками завершил сезон на пятом месте в Серии А и не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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