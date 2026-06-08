Фабио Гроссо возглавил «Фиорентину»

«Фиорентина» объявила о назначении Фабио Гроссо на пост главного тренера. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Гроссо работал в «Сассуоло» с лета 2024 года и покинул клуб 4 июня. Под его руководством команда вернулась в высший итальянский дивизион, а в прошедшем сезоне заняла 11-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее 48-летний итальянец тренировал «Лион», «Фрозиноне», «Сьон», «Брешию», «Верону» и «Бари».

«Фиорентина» в сезоне-2025/26 заняла 15-е место в таблице Серии А.

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