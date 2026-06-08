Источник: Манчини вернется на пост главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини станет новым главным тренером сборной Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, на данный момент сторонами обуждаются последние детали соглашения. Отмечается, что 61-летний специалист подпишет контракт до 2030 года с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Манчини возглавлял национальную команду с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы выиграли Евро-2021.

С ноября 2025 года итальянский тренер работает в катарском «Аль-Садде».

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