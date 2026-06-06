Болельщики «Лацио» объявили бойкот клубу на следующий сезон

Организованная группа болельщиков «Лацио» опубликовала заявление, подтвердив намерение бойкотировать домашние матчи команды в сезоне-2026/27, сообщает Football Italia.

В заявлении говорится, что болельщики не будут покупать абонементы и не посетят ни одной домашней игры «Лацио» ни в Серии А, ни в Кубке Италии. Таким образом фанаты выражают протест против президента бело-небесно-голубых Клаудио Лотито, которого они обвиняют в плохом управлении клубом.

«Лацио» во втором сезоне подряд остался без еврокубков. В чемпионате Италии-2025/26 команда заняла девятое место. В финале Кубка страны «Лацио» уступил «Интеру» со счетом 0:2.

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