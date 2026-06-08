«Комо» хочет подписать защитника дортмундской «Боруссии» Коуту

Защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуту находится в сфере интересов «Комо», сообщает Bild.

По информации источника, переговоры между клубами еще не стартовали. Отмечается, что дортмундцы не отпустят 24-летнего бразильца дешевле 20-25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Коуту провел 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Защитник летом 2025 года перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коуту в 17 миллионов евро.

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