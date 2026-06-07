Экс-игрок сборной Италии Аквилани станет главным тренером «Сассуоло»
Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани возглавит «Сассуоло», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 41-летний специалист подписал контракт до 2028 года. Он заменит в клубе Фабио Гроссо, об уходе которого «Сассуоло» объявил 4 июня.
Последним местом работы Аквилани был «Катандзаро», который в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в Серии Б. В финале плей-офф за выход в высший дивизион команда Аквилани уступила «Монце».
Ранее итальянец также был главным тренером «Пизы» и «Фиорентины».
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|
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|38
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|45
|
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|38
|11
|12
|15
|28-46
|45
|
14
|Кальяри
|38
|11
|10
|17
|40-53
|43
|
15
|Фиорентина
|38
|9
|15
|14
|41-50
|42
|
16
|Дженоа
|38
|10
|11
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|41-51
|41
|
17
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|8
|20
|28-50
|38
|
18
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|38
|8
|10
|20
|32-57
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|
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|12
|23
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|38
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|22.05
|21:45
|Фиорентина – Аталанта
|1 : 1
|23.05
|19:00
|Болонья – Интер
|3 : 3
|23.05
|21:45
|Лацио – Пиза
|2 : 1
|24.05
|16:00
|Парма – Сассуоло
|1 : 0
|24.05
|19:00
|Наполи – Удинезе
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Милан – Кальяри
|1 : 2
|24.05
|21:45
|Кремонезе – Комо
|1 : 4
|24.05
|21:45
|Лечче – Дженоа
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Торино – Ювентус
|2 : 2
|24.05
|21:45
|Верона – Рома
|0 : 2
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|Г
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Лаутаро Мартинес
Интер
|17
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Дониэлл Мален
Рома
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Анастасиос Дувикас
Комо
|14
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|17
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|9
|
|
Николо Барелла
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|21
|1
|6
|
|
Уэсли Винисиус
Рома
|30
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|32
|1
|12
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