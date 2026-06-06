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6 июня, 05:26

«Интер» вернул из «Брюгге» сына Станковича за 23 миллиона евро

Евгений Козинов
Корреспондент

«Интер» выкупил у «Брюгге» права на полузащитника Александра Станковича, сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Миланский клуб спустя год после продажи вернул 20-летнего серба, активировав опцию выкупа за 23 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 55 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Александр является сыном экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.

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