Романо: Мартинес является приоритетом «Ювентуса» на позицию вратаря

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес является приоритетом «Ювентуса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что туринцы начали переговоры о стоимости потенциального трансфера. Итальянский клуб не пугает даже высокая зарплата аргентинца.

Альтернативный вариант для «Ювентуса» — голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

33-летний Мартинес в сезоне-2025/26 провел 44 матча. Его контракт с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость голкипера в 12 миллионов евро.

Ранее в «Ювентусе» опровергли интерес к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву.