Бывший нападающий «Ливерпуля» Ориги объявил о завершении карьеры в 31 год

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивок Ориги объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года.

«Моя цель в игре как футболиста достигнута. Я осуществил свои детские мечты — играть на самых больших сценах и выигрывать самые престижные трофеи. Я благодарен Богу за все это. Моим болельщикам по всему миру, которые помогли мне блистать: каждый знаковый момент, каждый гол, каждый исторический момент, который мы создали вместе, навсегда останутся нашими.

Каждому клубу, всем тренерам и партнерам по команде, которые были рядом со мной, спасибо. Вы сформировали меня так, что это выходит далеко за пределы футбольного поля. Представлять Бельгию, мою страну, и одновременно помнить о Кении, моих корнях, было радостью для меня. И моей семье и самым близким мне людям... Без вас я не был бы тем, кто я есть сегодня. Я бесконечно благодарен.

Миссия выполнена. Теперь я иду к своему следующему вызову. Продолжаю путь... С любовью, Дивок Ориги», — написал футболист в соцсети.

В последний раз Ориги выходил на поле в апреле 2024 года в составе «Ноттингем Форест», за который он выступал на правах аренды из «Милана». Также, помимо «Ливерпуля», он играл за «Лилль» и «Вольфсбург».

В составе мерсисайдцев Ориги по разу выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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