«Фиорентина» не стала продлевать контракт с главным тренером Ваноли

«Фиорентина» объявила о расставании с главным тренером Паоло Ваноли в связи с истечением срока действия контракта.

Специалист возглавлял команду с ноября 2025 года.

«Я хотел бы лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его персонал. Они пришли в чрезвычайно сложный период нашего сезона, когда команда занимала последнее место и все еще не одержала ни одной победы, и у них хватило сил, самоотверженности и мужества, чтобы вернуть команду на ноги», — приводит пресс-служба «фиалок» слова президента клуба Джузеппе Коммиссо.

В сезоне-2025/26 «Фиорентина» с 42 очками заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее в своей тренерской карьере Ваноли также возглавлял «Торино», «Венецию», «Спартак», был ассистентом в «Интере», «Челси» и сборной Италии различных возрастов.

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