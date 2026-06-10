Месси забил 117-й гол за сборную Аргентины

Сборная Аргентины увеличила преимущество в товарищеском матче против Исландии.

На 71-й минуте нападающий Лионель Месси реализовал пенальти и сделал счет 2:0. Для 38-летнего аргентинца этот гол стал 117-м в 199-м матче за национальную команду.

Всего за карьеру Месси забил 911 мячей во всех турнирах. На счету аргентинца 672 гола за «Барселону», 32 гола — за «ПСЖ», 90 — за «Интер Майами» и 117 — за сборную Аргентины.

Сборная Аргентины готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Аргентинцы сыграют в группе J против Алжира, Австрии и Иордании.