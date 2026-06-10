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Сегодня, 02:03

Камера-паук чуть не упала на оператора во время матча между Венгрией и Казахстаном

Евгений Козинов
Корреспондент

Товарищеский матч между сборными Венгрии и Казахстана (3:1) на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене едва не закончился трагедией, сообщает Mundo Deportivo.

Одна из камер-пауков, подвешенных на тросах к трибунам стадиона, упала на газон во время игры рядом с оператором, который работал на бровке.

Сборные Казахстана и Венгрии не пробились на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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Сборная Венгрии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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