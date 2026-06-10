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10 июня, 23:45

Англия — Коста-Рика: где смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча в России

Сборные Англии и Коста-Рики проведут товарищеский матч
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Национальные команды Англии и Коста-Рики встретятся в товарищеском матче в ночь на четверг, 11 июня. Игра будет проходить на арене «Интер-энд-Ко Стэдиум» в Орландо, стартовый свисток прозвучит в 0.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Англия — Коста-Рика можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .
10 июня, 23:00. - ()
Англия
Коста-Рика

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Обе команды провели по три товарищеских матча в 2026 году: Англия сыграла вничью с Уругваем (1:1), проиграла Японии со счетом 0:1 и победила Новую Зеландию со счетом 1:0, а Коста-Рика сыграла вничью с Иорданией (2:2) и уступила Ирану (0:5) и Колумбии (1:3). На групповом этапе ЧМ-2026 Англия сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой, Коста-Рика не примет участие в турнире.

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