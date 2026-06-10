Саудовская Аравия и Сенегал не забили голов в товарищеском матче

Сборные Саудовской Аравии и Сенегала сыграли вничью в товарищеском матче — 0:0. Игра прошла на стадионе «Тойота филд» в Сан-Антонио.

На 84-й минуте африканская команда осталась в меньшинстве, так как нападающий «Баварии» Николас Джексон получил красную карточку.

Обе команды готовятся к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Саудиты сыграют в группе Н с Уругваем (16 июня), Испанией (21 июня) и Кабо-Верде (27 июня), а соперников сенегальцев в группе I будут Франция, Норвегия и Ирак.

Товарищеский матч

Саудовская Аравия — Сенегала — 0:0

Удаление: Джексон (Сенегал), 84.