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Сегодня, 04:06

Саудовская Аравия и Сенегал не забили голов в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Илиман Ндиайе и Мусаб Аль-Джувайр.
Фото Imagn Images, Reuters

Сборные Саудовской Аравии и Сенегала сыграли вничью в товарищеском матче — 0:0. Игра прошла на стадионе «Тойота филд» в Сан-Антонио.

На 84-й минуте африканская команда осталась в меньшинстве, так как нападающий «Баварии» Николас Джексон получил красную карточку.

Обе команды готовятся к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Саудиты сыграют в группе Н с Уругваем (16 июня), Испанией (21 июня) и Кабо-Верде (27 июня), а соперников сенегальцев в группе I будут Франция, Норвегия и Ирак.

Товарищеский матч

Саудовская Аравия — Сенегала — 0:0

Удаление: Джексон (Сенегал), 84.

Ламин Ямаль, Салем аль-Давсари, Федерико Вальверде, Беншимол.Испания идет за золотом, Уругваю могут испортить жизнь Саудовская Аравия и Кабо-Верде. Все о группе Н ЧМ-2026

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