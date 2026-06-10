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Сегодня, 06:08

Ирак проиграл Венесуэле в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Ахмед Яхья (слева) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Сборная Венесуэлы переиграла команду Ирака в товарищеском матче — 2:0. Игра прошла на стадионе «СитГик» в Бриджвью.

Венесуэльский полузащитник Кристиан Кассерес на 17-й минуте открыл счет, а в начале второго тайма он ассистировал нападающему Жезусу Рамирезу.

Иракская команда в концовке осталась в меньшинстве — нападающий Али Юсиф на 72-й минуте получил красную карточку.

Сборная Ирака готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Иракцы сыграют в группе I с Норвегией (17 июня), Францией (23 июня) и Сенегалом (26 июня).

Товарищеский матч

Ирак — Венесуэла — 0:2 (0:1)

Голы: Кассерес, 17 — 0:1. Рамирез, 46 — 0:2.

Удаление: Юсиф (И), 72.

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