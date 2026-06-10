Национальные команды Португалии и Нигерии встретятся в товарищеском матче в среду, 10 июня. Игра будет проходить на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Португалия — Нигерия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .

10 июня, 22:45. - ()

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Португалия располагается на пятой строчке мирового рейтинга ФИФА, Нигерия находится на 26-м месте. Предыдущая встреча команд состоялась в 2022 году и завершилась победой португальцев со счетом 4:0.

На групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года Португалия будет играть со сборными ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Сборная Нигерии не примет участие в турнире.