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Сегодня, 01:32

Онана, Хакими и Салах вошли в символическую сборную года по версии Африканской конфедерации футбола

Сергей Разин
корреспондент
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Африканская конфедерация футбола опубликовала символическую сборную 2024 года.

Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хиляль»), Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»).

Полузащитники: Софьян Амрабат (Марокко, «Фенербахче»), Ив Биссума (Мали, «Тоттенхэм»), Франк Кессье (Кот-д'Ивуар, «Аль-Ахли»), Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»).

Нападающие: Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Галатасарай»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

Также Лукман был признан игроком года в Африке.

Андре Онана
Ашраф Хакими
Виктор Осимхен
Мохамед Салах
Софьян Амрабат
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