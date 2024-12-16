Лукман признан игроком года в Африке

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман признан игроком года в Африке.

Нигериец опередил в номинации Симона Адингру (Кот-д'Ивуар, «Брайтон»), Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия» Д), Ашрафа Хакими (Марокко, «ПСЖ») и Ронвена Уильямса (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).

27-летний Лукман занял 14-е место по итогам голосования в борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году. В прошлом сезоне он забил 17 мячей и сделал 10 голевых пасов в 45 матчах за «Аталанту».