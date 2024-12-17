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Мостовой рассказал, почему в 1992 году решил перейти из «Спартака» в «Бенфику»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о причинах перехода в «Бенфику» в 1992 году.

«Когда у меня спрашивали о желании переехать в другую страну и перейти в другой клуб, я отвечал: «Ну как я уеду? Я же в «Спартаке!». Помню, что меня очень сильно хотел «Байер Леверкузен». Немцы даже приехали в Россию, чтобы встретиться со мной. Потом я полетел в Германию и подписал предварительный контракт с леверкузенским клубом. Мне уже даже машину дали, чтобы я ездил из отеля на тренировку и обратно. Но параллельно со мной связывались клубы из Испании и Португалии. В итоге перешел в «Бенфику», потому что там играли мои друзья Сергей Юран и Василий Кульков», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой выступал за лиссабонский клуб с 1992 по 1994 годы.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
ФК Бенфика
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