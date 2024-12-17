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Сегодня, 16:30

Главный тренер «Урарту» Гунько назвал причины ухода Глушакова из клуба

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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал выступление за армянский клуб экс-игрока «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова.

«У Дениса была травма, и заканчивался контракт. Стороны не продлили соглашение по обоюдному согласию. По мастерству, я могу сказать, что это один из самых титулованных игроков, которых я тренировал. Глушаков показывал достаточно высокий уровень и давал большой эмоциональный объём несмотря на то, что динамика уже пропадала. От возраста никуда не деться. Денис выкладывался ровно на столько, насколько ему позволяло текущее состояние», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

Глушаков играл за «Урарту» с февраля по июль 2024 года. В активе 37-летнего полузащитника 12 матчей и одна результативная передача во всех турнирах за армянский клуб.

Источник: Metaratings.ru
Денис Глушаков
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Урарту
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