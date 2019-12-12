Существует ли для Черчесова тема возвращения Акинфеева в сборную?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, существует ли для него тема возвращения вратаря Игоря Акинфеева в национальную команду. 33-летний голкипер объявил о завершении карьеры в сборной 1 октября 2018 года.

— Разъясните: тема возвращения в сборную Игоря Акинфеева для вас в принципе существует? И правда ли, что уже после его ухода из национальной команды вы дважды говорили с ним о возвращении и оба раза услышали «нет»?

— То, что два раза с ним встречался и общался на эту тему, — правда. Но это было буквально после чемпионата мира, в первый месяц. С тех пор прошло уже почти полтора года. Тогда Акинфеев мое мнение знал — и сегодня оно не изменилось. Почему Игорь принял то решение, может озвучить только он сам. Как и сказать, если у него что-то изменится. Акинфеев — такой же футболист, как и все. Его мастерство сомнений не вызывает, а уровень готовности уже будем определять мы.

Последний раз мы виделись 22 августа на открытии его турнира в Бронницах. Он пригласил нас туда с Мирославом Ромащенко, как и губернатора Московской области Андрея Воробьева, Вячеслава Чанова... Мы с удовольствием открывали этот великолепный детский турнир, который стал международным. После каждой победы сборной от него приходила эсэмэска, что меня, естественно, радовало.

— Удивительно, что публично сам Акинфеев пока ни разу не высказался.

— Значит, сегодня он остается при том же мнении. У нас не те отношения, что если что-то поменяется я об этом не узнаю. Давайте уважать любое решение Игоря. (Игорь Рабинер)

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