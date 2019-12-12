Черчесов объяснил выбор соперников по контрольным матчам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил выбор соперников по контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020. В марте 2020 года национальная команда дважды сыграет на выезде: 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта — с Молдавией. В рамках заключительного этапа подготовки к Евро-2020 у сборной запланированы еще две встречи: 2 июня Россия в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию.

— Чем руководствуетесь при выборе соперников по контрольным матчам — и есть ли в этом разница со временем перед ЧМ-2018? Будет ли какое-то моделирование под две страны северной Европы?

— Мы ждали третьего соперника по группе, и если до этого план был один, то после — несколько скорректировался. В марте сыграем на выезде со Швецией и Молдавией, в июне в гостях — с Польшей и на своем поле с Сербией.

— Почему выбрали именно эти команды для спаррингов?

— Мы приняли решение встретиться со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро — речь о Дании и Финляндии. Второй мартовский матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдавии, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Оба матча нам предстоят на выезде.

Если говорить об июньских играх, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю ее не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с «Легией». Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем на своем поле с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы.

Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС.

— Уже не раз муссировалась тема Молдавии. Объясните, зачем вам нужна встреча в марте с этой командой? Чем она может помочь при подготовке к Евро?

— Я дал добро на эту игру. Потому что это март. И в этом месяце мы не можем встретиться с Францией и Бразилией...

— Как сделали это — и откровенно неудачно — в год чемпионата мира. Имея в виду корректировку по сравнению с 2018-м, я это и имею в виду!

— Скажу больше. Я вообще рассматривал вариант сделать в марте одну игру, а до нее провести полноценный сбор на 7-8 дней. Но в УЕФА нам сказали, что есть окна, и они должны быть заполнены.

— То есть это обязаловка?

— Да. Мы только возобновляем сезон, и смысла в двух матчах в марте я особо не видел. Надо — значит надо. Но если бы не было надо — игра была бы одна. Тренировочный процесс в это время, на мой взгляд, важнее. Тем более, что март — традиционно не самый оптимальный месяц для нашей сборной, футболисты в это время только вкатываются в сезон. (Игорь Рабинер)

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»?