"Будущее и настоящее сборной": Головин сфотографировался с Пиняевым

Полузащитник сборной России Александр Головин после контрольного матча против "Чертаново" (6:0) сфотографировался с нападающим Сергеем Пиняевым. 14-летний форвард, проходивший стажировку в "Манчестер Юнайтед", не попал в заявку на игру и следил за ней с трибуны.

"Будущее и настоящее сборной", - говорится в подписи к фотографии в официальном Твиттере сборной.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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Трансляция матча Россия - "Чертаново"