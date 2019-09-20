Погба, Марсьяль и Шоу не сыграют с «Вест Хэмом»

Три игрока «Манчестер Юнайтед» не успеют восстановиться к матчу 6-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма». Речь идет о защитнике Люке Шоу, полузащитнике Поле Погба и нападающем Антони Марсьяле, сообщает BBC.

Погба восстанавливается с конца августа, когда повредил лодыжку в матче с «Саутгемптоном» (1:1). У Марсьяля и Шоу — сильные ушибы, которые они получили во встрече против «Кристал Пэлас» (1:2).

Встреча «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится 22 сентября.

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