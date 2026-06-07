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7 июня, 06:51

Романо: защитник «Борнмута» Сенеси подписал контракт с «Тоттенхэмом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Борнмута» Маркос Сенеси продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний аргентинец подписал четырехлетний контракт с лондонским клубом, который вступит в силу после завершения соглашения с «Борнмутом».

Сенеси выступал за «Борнмут» с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник провел 39 матчей во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 25 миллионов евро.

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