Нгумоа вошел в пятерку самых молодых дебютантов в истории сборной Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Рио Нгумоа дебютировал за сборную Англии.

6 июня вингер вышел на замену в товарищеском матче против Новой Зеландии (1:0) и отыграл весь второй тайм. Его признали лучшим игроком встречи.

Нгумоа дебютировал в национальной команде в возрасте 17 лет и 281 дня. Он вошел в пятерку самых молодых дебютантов сборной. В более юном возрасте на поле выходили только Джеймс Принсеп (17 лет 252 дня), Джуд Беллингем (17 лет 136 дней), Уэйн Руни (17 лет 111 дней) и Тео Уолкотт (17 лет 75 дней), который является рекордсменом национальной команды.

В прошедшем сезоне Нгумоа провел 29 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max