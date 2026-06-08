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8 июня, 08:39

Ираола хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал полузащитника «Борнмута» Скотта

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Sun.

По информации источника, на трансфере 22-летнего англичанина настаивает новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола, который ранее возглавлял «Борнмут».

Скотт выступает за «Борнмут» с 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 50 миллионов евро.

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ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
Андони Ираола
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