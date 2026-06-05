Экс-защитник «Ливерпуля» Робертсон стал игроком «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» объявил о переходе в клуб бывшего защитника Эндрю Робертсона.

Летом у 32-летнего шотландца истек контракт с «Ливерпулем». Футболист выступал за мерсисайдцев с 2017 года. С командой он дважды стал победителем АПЛ и Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок Англии, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее Роберстон играл за «Халл Сити», «Данди Юнайтед» и «Куинз Парк».

По итогам сезона-2025/26 лондонский клуб занял 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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