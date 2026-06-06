Источник: «Ливерпуль» рассматривает защитника «Бернли» Эстева в качестве замены Конате

«Ливерпуль» рассматривает защитника «Бернли» Максима Эстева в качестве замены Ибраиму Конате, сообщает TEAMtalk.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес объявил, что в случае его победы на выборах, Конате станет игроком мадридцев. 31 мая «Ливерпуль» объявил о том, что Конате покинет команду.

По информации источника, мерсисайдцы еще не предприняли конкретных шагов по подписанию 24-летнего француза. Отмечается, что в «Бернли» понимают, что им будет тяжело сохранить игрока в клубе.

В сезоне-2025/26 Эстев провел 36 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года. Портале Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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