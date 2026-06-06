«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Ньюкаслу» до 90 миллионов евро за Тонали

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 80-90 миллионов евро за полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Ньюкасл» требует за 26-летнего итальянца не менее 110 миллионов евро. При этом клуб не стремится продать хавбека.

Отмечается, что полузащитником также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В сезоне-2025/26 на счету Тонали 53 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами. Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста составляет в 80 миллионов евро.

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