Салливан покинул пост председателя правления «Вест Хэма» на фоне обвинений

«Вест Хэм» объявил об уходе Дэвида Салливана с поста председателя правления клуба.

Отмечается, что 77-летний бизнесмен принял решение покинуть должность после информации о предстоящей публикации серьезных обвинений, связанных с событиями прошлого. В «Вест Хэме» подчеркнули, что ни одно из обвинений не касается клуба или каких-либо его операций, а Салливан ушел в отставку, чтобы избежать нарушений в работе «Вест Хэма», пока решает свои вопросы в частном порядке.

Салливан состоял в совете директоров «молотобойцев» более 16 лет. Временно отвечать за повседневное управление клубом будет Карим Вирани, являющийся исполняющим обязанности генерального директора.

В сезоне-2025/26 «Вест Хэм» занял 18-е место в чемпионате Англии и вылетел в Чемпионшип.

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