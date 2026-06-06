Кьеза: «Хочу играть постоянно, поговорю с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза прокомментировал свое будущее в английской команде.

«Я хочу играть постоянно, если не получится в АПЛ — поищу где-то в другом месте. В свой первый год в «Ливерпуле» я практически не играл. Отправлюсь в тур [с клубом] по США, а потом поговорю с представителями клуба и новым тренером Ираолой», — цитирует Кьезу La Gazzetta dello Sport.

Кьеза в сезоне-2025/26 провел 36 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных паса. Контракт 28-летнего итальянца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года.