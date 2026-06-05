AS: Моуринью хочет видеть в «Реале» полузащитника «Вест Хэма» Фернандеша

Португальский специалист Жозе Моуринью, который близок к назначению главным тренером «Реала», включил полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша в список приоритетных трансферных целей, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб уже начал работу над подписанием 21-летнего футболиста. Отмечается, что вылет «молотобойцев» из АПЛ может облегчить возможный переход португальца.

К Фернандешу также есть интерес со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала». Как сообщал TEAMtalk, «Вест Хэм» запросил за трансфер игрока более 90 миллионов евро.

Фернандеш выступает за «Вест Хэм» с августа 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030-го. В сезоне-2025/26 в 42 матчах во всех турнирах полузащитник забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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