The Times: Слот отклонил предложение «Фулхэма»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» отклонил предложение «Фулхэма», сообщают Daily Mirror и The Times.

30 мая мерсисайдцы объявили об отставке 47-летнего нидерландца. Слот возглавлял «Ливерпуль» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 мерсисайдцы под его руководством выиграли Премьер-лигу. В прошлом сезоне команда заняла пятое место.

«Фулхэм» в сезоне-2025/26 набрал 52 очка и занял 11-е место в таблице. 2 июня лондонский клуб покинул главный тренер Марку Силва.