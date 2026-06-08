The Sun: «Арсенал» и «ПСЖ» заинтересованы в подписании Гиббса-Уайта

«Арсенал» может столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны «ПСЖ» за подписание полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббса-Уайта летом 2026 года, сообщает The Sun.

По данным источника, «канониры» находятся в поиске усиления атаки в межсезонье и могут обратиться к 26-летнему англичанину, если сделка по полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Роджерсу окажется неосуществимой.

Однако «ПСЖ» также следит за развитием Гиббса-Уайта, который забил 15 голов в Премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Гиббс-Уайт играет за «Ноттингем Форест» с августа 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 53 матчах во всех турнирах футболист забил 18 голов и отдал семь результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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