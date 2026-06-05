Родри — о «Золотом мяче»: «Я не мог поверить, что могу выиграть. Жизнь преподносит сюрпризы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что не мог поверить в возможность завоевать «Золотой мяч».

Испанец получил награду лучшему футболисту года в 2024-м, опередив в голосовании на 41 балл Винисиуса Жуниора из «Реала».

«Я бы не назвал это мечтой. Я просто не мог поверить, что могу выиграть. Жизнь преподносит сюрпризы. В принципе, я не придаю этому больше значения, чем оно того заслуживает, хотя это и важно. Меня назвали лучшим. Это стало результатом хорошо проделанной работы. Я благодарен людям, которые голосовали за меня, и за признание. Это было особенное событие для меня и моей семьи», — цитирует Родри AS.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Вместе с командой он завоевал 13 трофеев, в том числе четыре титула АПЛ и один — Лиги чемпионов. За горожан на счету 29-летнего испанца 298 матчей во всех турнирах, в которых он забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.

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