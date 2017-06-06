"Роналду приедет в Россию. Сто процентов"

Португальские коллеги заверили "СЭ", что главная звезда действующих чемпионов Европы точно примет участие в Кубке конфедераций-2017.

– Приедет ли Криштиану Роналду? Странный вопрос, – немного удивился журналист A Bola Карлуш Вара. – Естественно, нападающий выступит на турнире, для него это важнейшие соревнования. Все знают, что Роналду хочет выиграть Кубок конфедераций, добавить в коллекцию еще один трофей. В Португалии никто и мысли не допускает, что Криштиану может отказаться от участия. Это просто исключено. После финала Лиги чемпионов тренер сборной Фернанду Сантуш дал ему день-другой на отдых, и форвард "Реала" вот-вот должен прибыть в расположение национальной команды. Так что ждите.

По тому же поводу мы обратились к репортеру O Jogo Антониу Суаресу:

– Роналду приедет, знаем это на сто процентов. Мы рассчитываем на победу в Кубке конфедераций, для нас этот турнир вовсе не товарищеский.

Напомним, что сам Криштиану после победы над "Ювентусом" сказал: "Год получается выдающимся: я уже выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, не хватает только Кубка конфедераций. В случае успеха, получится уникальное достижение". (Вячеслав КОРОТКИН)

Состав сборной Португалии выглядит сейчас следующим образом:

вратари: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту").

защитники: Седрик Суариш ("Саутгемптон", Англия), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал", Испания), Бруну Алвеш ("Кальяри", Италия), Жозе Фонти ("Вест Хэм", Англия), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, Германия);

полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Андре Гомиш ("Барселона", Испания), Адриен Силва ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер", Италия), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");

нападающие: Бернарду Силва ("Монако", Франция), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Нани ("Валенсия", Испания), Андре Силва ("Порту").

В списке 24 футболиста, в среду главный тренер должен определить одного игрока, который не выступит на турнире в России.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии