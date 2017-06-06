"Роналду приедет в Россию. Сто процентов"

Португальские коллеги заверили "СЭ", что главная звезда действующих чемпионов Европы точно примет участие в Кубке конфедераций-2017.
– Приедет ли Криштиану Роналду? Странный вопрос, – немного удивился журналист A Bola Карлуш Вара. – Естественно, нападающий выступит на турнире, для него это важнейшие соревнования. Все знают, что Роналду хочет выиграть Кубок конфедераций, добавить в коллекцию еще один трофей. В Португалии никто и мысли не допускает, что Криштиану может отказаться от участия. Это просто исключено. После финала Лиги чемпионов тренер сборной Фернанду Сантуш дал ему день-другой на отдых, и форвард "Реала" вот-вот должен прибыть в расположение национальной команды. Так что ждите.
По тому же поводу мы обратились к репортеру O Jogo Антониу Суаресу:
– Роналду приедет, знаем это на сто процентов. Мы рассчитываем на победу в Кубке конфедераций, для нас этот турнир вовсе не товарищеский.
Напомним, что сам Криштиану после победы над "Ювентусом" сказал: "Год получается выдающимся: я уже выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, не хватает только Кубка конфедераций. В случае успеха, получится уникальное достижение". (Вячеслав КОРОТКИН)
Состав сборной Португалии выглядит сейчас следующим образом:
вратари: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту").
защитники: Седрик Суариш ("Саутгемптон", Англия), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал", Испания), Бруну Алвеш ("Кальяри", Италия), Жозе Фонти ("Вест Хэм", Англия), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, Германия);
полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Андре Гомиш ("Барселона", Испания), Адриен Силва ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер", Италия), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");
нападающие: Бернарду Силва ("Монако", Франция), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Нани ("Валенсия", Испания), Андре Силва ("Порту").
В списке 24 футболиста, в среду главный тренер должен определить одного игрока, который не выступит на турнире в России.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Зенит СПб
- Ювентус
- Бруну Алвеш
- Спортинг Л
- Интер Милан
- Валенсия (футбол)
- Бенфика (футбол)
- Саутгемптон
- Вест Хэм
- Криштиану Роналду
- Порту
- Кальяри
- Боруссия Дортмунд
- Нани
- Монако
- Пепе Феррейра
- Жоау Моутинью
- Фернанду Сантуш
- Руй Патрисиу
- Луиш Нету
- Жозе Фонти
- Рафаэл Геррейру
- Элизеу душ Сантуш
- Седрик Суариш
- Жоау Мариу
- Виллиам Карвалью
- Андре Гомиш
- Адриен Силва
- Рикарду Куарежма
- Бернарду Силва
- Нелсон Семеду
- Данилу Перейра
- Андре Силва
- Бету
- Жозе Са
- Луиш Мигел Пиззи
- Желсон Мартинш
уруру
Глиномес )))
12:10 7 июня
Островзаячий
Митяй Антибомж,Жорик Вартанов-----что дровина - полупокер. Крыса - это уже бумажный 321 по людским понятиям. А бумажный 321 - это и есть полупокер_____Парни это называется на пальцах обьяснить.Сдаюсь. Наверное плохо учился или занятия по сленгу прогуливал.
11:42 7 июня
Митяй Антибомж
Островзаячий, тебе же уже на пальцах объяснили, что дровина - полупокер. Крыса - это уже бумажный 321 по людским понятиям. А бумажный 321 - это и есть полупокер.
11:27 7 июня
Островзаячий
Жорик Вартанов_____Неожиданно.Это общее впечатление или из-за профессинализма Роналдо.
10:20 7 июня
Жорик Вартанов
Островзаячий___________ На сленге так называют человека, чей статус весьма не определенный, не очевидный, типа "и нашим и вашим", Либо, человек нетрадиционной ориентации, или похожий на него по своему поведению, манерам и внешнему виду, вообще значений этого слова очень много, сам выбирай
10:04 7 июня
Островзаячий
Жорик Вртанов, что такое Чубо полуокер? Проясните пожалуйста.
09:43 7 июня
ShellSPb
Вот так для Рональду важный турнир, а Бузова - Тарасова даже не знала о существовании данного турнира!
08:59 7 июня
mrazotka
Островзаячий, Роналдо профессиональнее всех наших футболистов вместе взятых. Поэтому такой трофей как КК для него лишним точно не будет, опять же у Месси вроде такого нет.
08:17 7 июня
Жорик Вартанов
Островзаячий После такого сверхуспешного сезона может травму необязательную получить на сборе и продолжить заслуженный отдых. Если про Дзюбу пишут, что он получает деньги в клубе и сбегает из сборной, то тем более Роналду должен сьехать с КК._____________ почему тем более? Роналду профессионал, Чуба полупокер
07:50 7 июня
Островзаячий
После такого сверхуспешного сезона может травму необязательную получить на сборе и продолжить заслуженный отдых. Если про Дзюбу пишут, что он получает деньги в клубе и сбегает из сборной, то тем более Роналду должен сьехать с КК.
07:32 7 июня
igogohruhru
На прошлом ЧМ Россия, еще с дедом Фабио, выиграла у Португалии в отборочных играх, еще и заняла 1 место, так что им пришлость играть стыки и выигрывать у Швеции с Ибрагимовичем. Думаю Роналду помнит хорошо и специально приедет.
04:22 7 июня
mrazotka
Желаю Криштиану выиграть КК ЗЫ сб. России все равно дальше полуфинала не пройдет, да и вообще из группы врядли выйдет.
03:35 7 июня
Flamenco
Интересно кто возьмёт кубок СНГ
01:30 7 июня
Flamenco
Эгегей Хари-Гали
01:30 7 июня
баламошка
Крутяк)
00:40 7 июня
Спартач и че?
они че две команды привезут? тут на два равных состава. правильно шансы в два раза выше
23:38 6 июня