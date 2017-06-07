Бету: "В центре внимания сборной Португалии - матч с Латвией, а потом уже Кубок конфедераций"

Вратарь сборной Португалии Бету отметил, что ему приятно вернуться в национальную команду. Он подчеркнул, что пока португальцы думают только о предстоящей игре отборочного турнира ЧМ-2018, а потом займутся подготовкой к Кубку конфедераций-2017.

– Очень приятно вернуться, – цитирует Бету официальный сайт Федерации футбола Португалии. – Невероятные ощущения, и это заставляет показывать максимальную самоотдачу. Получился сезон возвращений: сначала вернулся в "Спортинг", теперь – в сборную.

В центре внимания сейчас предстоящая игра с Латвией, потому что важно быть первыми в отборочной группе чемпионата мира. Необходимо взять три очка. А потом подумаем о Кубке конфедераций.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии