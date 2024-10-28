Топ-20 новых бесплатных игр в Steam

Собрал ПК, а на игры денег не осталось? Не беда!

Зачем платить за игры, когда можно играть бесплатно? Особенно если под рукой есть Steam — магазин, где можно не только потратить деньги, но и набрать целую корзину абсолютно бесплатных игрушек.

Безусловно, не каждый день среди них попадаются бриллианты. Однако достойных проектов, которые было бы не стыдно посоветовать друзьям, выходит не так уж мало. Посмотрим, что интересного предлагают нам новинки 2024 года.

1. Deadlock

Дата выхода в Steam: 2 сентября 2024 года

Все-таки без Valve в этом списке не обошлось. Deadlock — новое творение знаменитой студии, до сих пор не научившейся считать до трех. Игру все еще нельзя установить по клику в Steam, но и получение инвайта — не проблема.

Получив инвайт, вы убедитесь в том, что Deadlock составлен из знакомых элементов: немного из Dota 2, немного из Team Fortress 2. Герои бегают по линиям, используют способности, покупают артефакты, сносят «башни» и «трон» — все, как в MOBA-играх, только еще надо метко стрелять и ловко уворачиваться.

Пожалуй, любая другая студия не справилась бы с такой задачей — достаточно вспомнить печальную судьбу Concord. Но магия Valve в очередной раз сработала, и игра Deadlock получилась вполне увлекательной.

2. Throne and Liberty

Дата выхода в Steam: 1 октября 2024 года

Под пафосным названием «Трон и свобода» скрывается новая ММО от авторов той самой Lineage 2. Игра вышла в Steam 1 октября. К сожалению, в российском регионе Steam она недоступна, но найти способ поиграть в нее несложно.

Throne and Liberty — представитель вымирающего жанра классических ММО времен World of Warcraft. Боссы, рейды, гильдии, фарминг... Если вам знакомы все эти понятия, то вы почувствуете себя как дома.

3. Supermarket Together

Дата выхода в Steam: 9 августа 2024 года

Хотели работать в супермаркете? У вас появилась такая возможность. Кооперативный симулятор управления магазином предлагает множество активностей: от расширения складов до избиения воришек шваброй. Конечно, в Supermarket Together можно поиграть и без друзей, но вместе будет веселее.

4. Once Human

Дата выхода в Steam: 9 июля 2024 года

Once Human — мультиплеерная «выживалка», ориентирующаяся на The Division 2 и DayZ. Здесь игрокам придется сражаться с кем-то вроде зомби, бегать по карте в поисках припасов и воевать с боссами. Один из плюсов игры — необычный сеттинг в сочетании с достаточно оригинальным дизайном.

5. The First Descendant

Дата выхода в Steam: 2 июля 2024 года

Азиатский лутер-шутер для тех, кто устал от Warframe или просто хотел бы чего-то в этом же духе. Главная задача — провести своего персонажа через сюжетную линию, по пути прокачав его и инвентарь.

Волны врагов, дизайн в духе современного научного фэнтези, кат-сцены — в общем, все, что нужно для увлекательного забега, на месте.

6. Summoners War

Дата выхода в Steam: 7 января 2024 года

Оригинальная Summoners War вышла 10 лет назад — вовсе не на ПК, а на мобильных телефонах. Что же она делает в этом списке? Поясняем: спустя 10 лет Summoners War все-таки вышла в Steam. Нет, не просто вышла, а сумела завоевать популярность. Все-таки гача-гейм-плею с коллекционированием и прокачкой персонажей не мешает даже порядком устаревшая графика.

7. Tapple, Cats и другие кликеры

Дата выхода в Steam: лето 2024 года

Сейчас популярность кликеров постепенно сошла на нет — не в последнюю очередь из-за фиаско, которое потерпел Hamster Kombat. Но еще совсем недавно они были очень популярны благодаря призрачной возможности заработать деньги — как правило, сущие копейки.

Принцип игры здесь один и тот же — отличие лишь в предмете, по которому игрок кликает мышкой, будь то яблоко, кошка... ну или женская попа.

8. Palia

Дата выхода в Steam: 25 марта 2024 года

На удивление уютный симулятор деревни для нескольких игроков, напоминающий Stardew Valley и Animal Crossing. Общайтесь с персонажами, стройте домики, выполняйте квесты и наслаждайтесь пряничным миром вокруг.

9. Enlisted

Дата выхода: 16 июля 2024 года

Скучаете по временам Red Orchestra? Тогда Enlisted — игра для вас. Реалистичный мультиплеерный шутер подойдет всем, кто хочет пострелять в ближнего своего с более серьезным геймплеем, чем Call of Duty или Battlefield.

Enlisted вышла еще в 2021-м, но добралась до Steam только сейчас. Конечно, играть в нее с премиум-подпиской будет куда комфортнее, чем без нее. Но для того чтобы распробовать геймплей, бесплатная версия точно сгодится.

10. Age of Empires 3

Дата выхода в Steam: август 2023 года

Age of Empires — знаменитая серия RTS. В 2020 году геймеров порадовали ремастером ее третьей части, а спустя некоторое время он стал бесплатным.

Конечно, за доступ к полному контенту придется заплатить, но и любители сэкономить могут обводить юниты рамкой и строить домики совершенно бесплатно. В России для этого понадобится иностранный аккаунт Steam.

11. Predecessor

Дата выхода в Steam: 20 августа 2024 года

Predecessor — очередная попытка создать успешную MOBA, на этот раз на Unreal Engine 4. Пожалуй, ей не повезло с датой выхода — ее главная фишка с видом от третьего лица сильно напоминает Deadlock, конкурировать с которым трудно.

Однако если вы хотите чего-то в духе новой игры Valve, но с более красочным стилем и технически продвинутой картинкой, то почему бы и нет?

12. Revolution Idle

Дата выхода: 11 октября 2024 года

Классический бесплатный айдлер — игра, которая играет в саму себя. Максимально примитивная концепция, которая может оказаться на удивление затягивающей.

Кружки крутятся на экране, радуя игрока растущим счетчиком очков и возможностью апгрейда, которая, конечно, принесет еще больше очков. Любите убивалки времени в чистом виде? Вам сюда.

13. Sword of Convallaria

Дата выхода: 31 июля 2024 года

Бесплатная jRPG, всем своим видом напоминающая старые Final Fantasy — правда, с более современной графикой. Игрокам предлагается собирать и прокачивать героев, сражаться в тактических битвах и следить за сюжетом — в игре даже есть элемент нелинейности. В общем, ее невозможно не полюбить.

14. Spectre Divide

Дата выхода в Steam: 3 сентября 2024 года

Онлайн-шутер Spectre Divide строится вокруг интересной идеи: у каждого из участников матчей, которые проходят в формате 3 на 3, есть два тела. Переключаться между ними можно в любой момент, что позволяет устраивать ловкие засады. А еще графика игры выполнена в стиле Borderlands.

15. Dark And Darker

Дата выхода в Steam: 7 июня 2024 года

Когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядел Escape from Tarkov, если бы действие разворачивалось в фэнтезийном Средневековье? В любом случае ответ уже известен — он будет выглядеть как Dark and Darker.

В свое время переход разработчиков от премиумной модели к FtP вызывал немало споров, но благодаря этому оценить беспощадный подземный мир, полный чудовищ и враждебных игроков, можно совершенно бесплатно.

16. Dungeonborne

Дата выхода в Steam: 18 июля 2024 года

Как известно, у разных людей частенько сходятся мысли — и в один год с Dark and Darker вышел другой PvPvE-экшен в средневековом стиле. Как и в предыдущей игре, суть происходящего заключается в исследовании подземелий, прокачке персонажа и попыткам не умереть в сражениях с игроками и NPC. Для игры в Dungeonborne понадобится зарубежный аккаунт Steam.

17. Sneak Out

Дата выхода в Steam: 6 июня 2024 года

Забавная кооперативная игрушка рассказывает историю о пингвинах, которые прячутся от Охотника в замке с привидениями. Цель проста: случайно выбираемый Охотник должен поймать остальных игроков, а игроки должны этого избегать, по пути выполняя задания. Поверженные игроки не скучают в лобби, а превращаются в призраков и усложняют Охотнику жизнь.

18. Delta Force

Дата выхода в Steam: в раннем доступе с 14 октября 2024 года

Возрождения классического тактического милитари-шутера Delta Force не произошло — новая игра с подзаголовком Hawk Ops почти ничем не напоминает именитого предка и больше походит на Battlefield.

Однако ничего ужасного в этом нет. Если вы все-таки заинтересованы в бесплатных перестрелках с яркими спецэффектами, то не забудьте проверить Steam 4 декабря. Именно тогда Delta Force выйдет из бета-теста и станет доступна для всех.

19. Pixel Gun 3D: PC Edition

Дата выхода в Steam: 2 апреля 2024 года

Еще одна популярная игра с мобильных телефонов, которая сумела найти аудиторию в Steam. Оно и неудивительно, ведь играть в шутеры все-таки удобнее с клавиатурой и мышкой. Тем более Pixel Gun 3D напоминает Minecraft.

20. H.I.A: Horror Investigation Agency

Дата выхода в Steam: 28 февраля 2024 года

Соскучились по хоррорам? Вам дорога в Horror Investigation Agency — кооперативный ужастик, который стал бесплатным буквально в этом месяце. Собирайте друзей, расследуйте аномальные происшествия и выполняйте задания начальства. Авторы обещают, что будет интересно и не особенно сложно.