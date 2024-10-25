Как сменить регион в Steam

В нынешнее время это вынужденная мера.

Санкции в отношении России наложили ряд ограничений на покупку игр, особенно в цифровом формате. Не стал исключением и популярный магазин Steam.

С 2022 года в нашем регионе недоступны проекты ряда издателей. Но что еще хуже — заблокированы переводы с российских банковских карт, что вообще исключает возможность покупки чего-либо напрямую.

Благо, обходных путей хватает. Один из них — смена региона вашего аккаунта. О том, как это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Что дает смена региона

К подобному методу многие прибегали и ранее. И речь не только про Россию, обложенную санкциями. Дело в том, что Valve долгое время не корректировала региональные цены. И покупка, скажем, в Турции выходила значительно дешевле.

Можно, конечно, создать новый аккаунт в соответствующей стране, но не всем хотелось раскидывать свои игры и ачивки между разными профилями. Поэтому основная причина смены региона — желание сэкономить.

Правда, сейчас с этим все стало сложнее, поскольку терпение Valve лопнуло и она сильно повысила стоимость многих игр в ряде регионов.

Что же до россиян, то пополнить счет на российских аккаунтах можно и сейчас через всевозможные лазейки. Подробнее об этом мы рассказывали отдельно. А вот прямая покупка игр от издателей, свернувших свою деятельность в России, невозможна. К ним, например, относится Konami, которая не так давно выпустила ремейк Silent Hill 2. И если уж хочется отблагодарить разработчиков за их труд несмотря на политику издательства в отношении РФ — придется сменить регион.

Как изменить регион аккаунта в Steam

Для начала нужно определиться со страной. В текущих реалиях самым выгодным и беспроблемным вариантом будет Казахстан. Также стоит помнить о трех условиях, необходимых для смены региона:

Настройки в Steam, раздел Безопасность.

Если с этим проблем нет, то приступаем:

Настройки Steam Guard.

Далее от вас потребуют ввести данные карты. Здесь можно воспользоваться картой знакомого из Казахстана или виртуальной. Совершаем транзакцию.

Могут ли забанить за смену региона

И хотя Valve сама предоставила пользователям такую возможность, риск бана все же есть. Чтобы не оказаться в такой ситуации, достаточно не пользоваться одной и той же картой (виртуальной или пластиковой — не суть) на разных аккаунтах. Также не рекомендуется использовать виртуальные карты, купленные на сторонних площадках у продавцов с сомнительной репутацией.

В целом, лучше не менять регион без крайней необходимости. Пополнить счет на российском аккаунте с минимальной комиссией можно и в наше время, а сама по себе покупка в Казахстане не позволит сэкономить деньги. Делайте это лишь в том случае, если хотите приобрести игры, недоступные в РФ.