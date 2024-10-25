Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 21:20

Как сменить регион в Steam

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
В нынешнее время это вынужденная мера.

Санкции в отношении России наложили ряд ограничений на покупку игр, особенно в цифровом формате. Не стал исключением и популярный магазин Steam.

С 2022 года в нашем регионе недоступны проекты ряда издателей. Но что еще хуже — заблокированы переводы с российских банковских карт, что вообще исключает возможность покупки чего-либо напрямую.

Благо, обходных путей хватает. Один из них — смена региона вашего аккаунта. О том, как это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Что дает смена региона

К подобному методу многие прибегали и ранее. И речь не только про Россию, обложенную санкциями. Дело в том, что Valve долгое время не корректировала региональные цены. И покупка, скажем, в Турции выходила значительно дешевле.

Можно, конечно, создать новый аккаунт в соответствующей стране, но не всем хотелось раскидывать свои игры и ачивки между разными профилями. Поэтому основная причина смены региона — желание сэкономить.

Правда, сейчас с этим все стало сложнее, поскольку терпение Valve лопнуло и она сильно повысила стоимость многих игр в ряде регионов.

Что же до россиян, то пополнить счет на российских аккаунтах можно и сейчас через всевозможные лазейки. Подробнее об этом мы рассказывали отдельно. А вот прямая покупка игр от издателей, свернувших свою деятельность в России, невозможна. К ним, например, относится Konami, которая не так давно выпустила ремейк Silent Hill 2. И если уж хочется отблагодарить разработчиков за их труд несмотря на политику издательства в отношении РФ — придется сменить регион.

Steam. Все доступные способы пополнения кошелька в Steam из России

Как изменить регион аккаунта в Steam

Для начала нужно определиться со страной. В текущих реалиях самым выгодным и беспроблемным вариантом будет Казахстан. Также стоит помнить о трех условиях, необходимых для смены региона:

— С момента регистрации аккаунта должно пройти не менее трех недель.
— Прошлая смена региона состоялась не ранее, чем три месяца назад.
— На аккаунт не должны быть наложены какие-либо ограничения со стороны Valve.

Настройки в Steam, раздел Безопасность.

Если с этим проблем нет, то приступаем:

— Запустите приложение Steam и зайдите в раздел «Настройки».
— Откройте вкладку «Аккаунт» и кликните на «Настройки Steam Guard».
— Далее нажмите на кнопку «Выйти на всех устройствах».
— Следом нужно запустить приложение для подмены IP-адреса.
— Выбираем Казахстан.
— Кладем какую-нибудь игру в корзину и указываем желаемый регион.
— Выберите (Visa, MasterCard) в качестве метода оплаты.

Настройки Steam Guard.

Далее от вас потребуют ввести данные карты. Здесь можно воспользоваться картой знакомого из Казахстана или виртуальной. Совершаем транзакцию.

Могут ли забанить за смену региона

И хотя Valve сама предоставила пользователям такую возможность, риск бана все же есть. Чтобы не оказаться в такой ситуации, достаточно не пользоваться одной и той же картой (виртуальной или пластиковой — не суть) на разных аккаунтах. Также не рекомендуется использовать виртуальные карты, купленные на сторонних площадках у продавцов с сомнительной репутацией.

В целом, лучше не менять регион без крайней необходимости. Пополнить счет на российском аккаунте с минимальной комиссией можно и в наше время, а сама по себе покупка в Казахстане не позволит сэкономить деньги. Делайте это лишь в том случае, если хотите приобрести игры, недоступные в РФ.

Читайте также
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Популярное видео
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Новые устройства от Xiaomi для дома

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости